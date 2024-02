Na zijn bigbang gaat Lennert Van Eetvelt op zoek naar bevestiging: "Wil kopman worden in de rondes"

di 27 februari 2024 18:01

Lennert Van Eetvelt (22) heeft vorig weekend indruk gemaakt met eindwinst in de UAE Tour, een rittenkoers op het hoogste niveau. In onze dagelijkse podcast Sporza Daily kaarten we met de renner zelf na over de knappe prestatie. Lang niet zijn laatste als het aan hem ligt.

100% prof

Zondag zette van Lennert Van Eetvelt een kunststukje neer in de UAE Tour. Met een krachtige inspanning op de slotklim schreef hij de 7-daagse WorldTourkoers op zijn naam. "Ik moet er nog een nachtje over slapen. Dan zal ik pas beseffen hoe mooi het is", reageert de jonge renner van Lotto - Dstny in Sporza Daily. In de vijfde rit trok hij al een keer stevig door op het vlakke. "Het was een idee van onze dokter, omdat ik anders conditie dreigde te verliezen en ik kon er bonusseconden rapen." "Harm (Vanhoucke, red) ging mee. Twee minuten later wilde hij weten wat ik aan het doen was en of ik zeker was van mijn stuk. "Komt goed", antwoordde ik."

Koersen is meer dan een hobby geworden. Iedereen houdt zich bezig met marginal gains. Lennert Van Eetvelt

En het kwam ook goed dankzij die boni's. Typisch Van Eetvelt, die alles bestudeert en beredeneert. "Ja, ik ben er veel mee bezig", zegt hij in onze podcast. "Koersen is meer dan een hobby geworden. Iedereen houdt zich bezig met marginal gains en ik vind het tof om zaken uit te proberen."

Lennert Van Eetvelt in actie in de UAE Tour.

"Onderschat? Misschien wel"

Lennert Van Eetvelt is een van de talentvolle klimmers die opgestaan zijn in ons land. Samen met Remco Evenepoel, Cian Uijtdebroeks, Ilan Van Wilder en Maxim Van Gils kan hij ongekende hoogtes bereiken. "In Mallorca kreeg ik de vraag of ik onderschat werd", zegt Van Eetvelt. "Misschien is dat wel zo, maar dat vind ik niet erg. Onderschat worden, is best tof." De komende wedstrijden zullen ze zich minder snel verslikken in Van Eetvelt. Volgende maand koerst hij in de Ronde van Catalonië tegen kleppers als Sepp Kuss en Tadej Pogacar. "Ik wil kopman worden in de rondes", steekt de 22-jarige klimmer zijn ambities niet onder stoelen of banken. "Top 5 zou mooi zijn, maar misschien ambieer ik zelfs het podium." Afspraak op 24 maart op de Montjuic-klim in Barcelona?