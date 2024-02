Van Aert gaat Uytterhoeven achterna met taaltips voor Ruben: "Da's een quote voor Wielerclub Wattage"

De voorbije week was er de eerste Wielerclub Wattage vanuit Ninove. Oud-VRT-sportjournalist Marc Uytterhoeven schotelde Van Gucht een filmpje voor met wat opmerkingen over zijn taalgebruik tijdens zijn commentaar bij het veldrijden. De presentator kon er wel mee lachen.



En ook Wout van Aert begon te glimlachen toen Ruben hem vanmiddag vroeg naar "de rug in de wind". De kopman van Visma-Lease a Bike kon het niet laten om hem daar even op te wijzen. "Ik denk dat Marc Uytterhoeven jouw quote zal gebruiken volgende week."



Ruben was zich van geen kwaad bewust, maar de twee lachten er samen hartelijk om.