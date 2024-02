Jouw gids voor Kuurne-Brussel-Kuurne: parcours, deelnemers en livestream

Daags na de Omloop Het Nieuwsblad dienen we al de volgende gang op van het Vlaamse voorjaarsmenu. De 76e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne heeft een nieuwe startplaats, maar bevriest de overige ingrediënten. Wie staat aan de start en hoe kun je de koers bij Sporza volgen? Lees het in deze gids.

Daags na de zegetocht van Dylan van Baarle in de Omloop was Jumbo-Visma ook in Kuurne alomtegenwoordig.

Tim Wellens opende de finale in de hellingenzone. Tiesj Benoot, Matej Mohoric en vroege vluchter Taco van der Hoorn stortten zich mee in het vroege offensief.

De clevere Benoot liet ploegmakker Nathan Van Hooydonck terugkeren en met hun overmacht in het vijftal zetten de geelhemden de finale naar hun hand.

Benoot plaatste de beslissende aanval in de slotkilometer, Van Hooydonck onderstreepte de dominantie met de 2e plaats.



Voor Benoot was het een ferme opsteker na zijn blessureleed in het tweede deel van 2022. Hij boekte in Kuurne zijn eerste zege in het Jumbo-shirt.