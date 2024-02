Het harken van De Lie, de 100 % van Philipsen en een atypische Spanjaard: 8 stellingen voor de Omloop en Kuurne

Christophe Vandegoor : "Neen, de basis blijft gelijk met de Molenberg als poort naar de finale. Voorlopig wordt de wind vanuit het zuidwesten voorspeld, waardoor die in een groot deel van de finale in het voordeel blaast. Bij dat lange stuk na de Bosberg (ruim 10 kilometer) tot de finish staat de wind dan schuin langs achteren. Dat kan een rolletje spelen."

"Er zijn uiteraard nog teams, maar Visma-Lease a Bike lijkt me beter gewapend. Laat ons zeggen dat ze de sleutel voor 75 procent in handen hebben. Zij zullen bepalen wat er gebeurt."

José De Cauwer : "Ze hebben de betere renners, maar er is wel een streepje op de carrosserie door het wegvallen van Nathan Van Hooydonck. Hij kent deze koersen zo goed en is hier thuis. Onderschat zijn afwezigheid niet, al is de ploeg breed genoeg om dat op te vangen."

Christophe Vandegoor : "Zonder enige twijfel. Ik zie bij Wout van Aert een parallel met 2022. Toen paste hij ook voor het WK veldrijden in de VS en won hij de Omloop, al was dat toen zijn eerste koers. Ik zeg niets nieuws door te stellen dat hij de topfavoriet is."

Christophe Vandegoor: "Ze hebben nog indrukwekkende ijzers met ex-winnaar Jasper Stuyven op kop. Eergierig als hij is, zal hij zijn status als kopman nog eens willen waarmaken. De laatste jaren is hij wat voorbijgestoken, maar vergis je niet: Stuyven is er altijd bij in het voorjaar. Hij is continu aanwezig. Ze hebben ook nog onder meer Jonathan Milan. Als het goed is, moeten en kunnen ze hun voet naast die van Visma-Lease a Bike zetten."

José De Cauwer: "Je ziet het gewoon meer en meer. Wij denken als Vlamingen dat iedereen de Omloop Het Nieuwsblad zal rijden. Voor ons is dat logisch, maar die tijd is al lang voorbij. Het is à la tête du client. Daar moeten we het mee doen. Alle goeie renners samen in dezelfde koers, dat zal maar een paar keer per jaar gebeuren."

"De grote koersen worden ook bijna allemaal gewonnen door dezelfde renners. In die ploegen zijn de kansen beperkt voor de renners die net onder de kopmannen staan. Als iemand als Mads Pedersen dan ontbreekt, dan is het aan de anderen om te scoren."