Van Aert, Van der Poel en Evenepoel ondervragen Karl en José: "Welke koers moét ik winnen?"

ma 19 februari 2024 11:54

Dat Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer de antwoorden formuleren, is vaste prik. Dat de renners zélf - van Wout van Aert over Remco Evenepoel tot Mathieu van der Poel - hun eigen vragen aan het duo voorschotelen, zijn we niet gewoon. Onze commentatoren gingen in Sportweekend het debat met plezier aan.

Wout van Aert: "Welke koers moét ik winnen dit jaar?"

José: "Dat vind ik een goeie, Wout." Karl: "Hij moet juist niets, maar het is stilaan tijd, Wout van Aert." José: "Daar kunnen we niet om heen, maar het gevaar is dat Visma-Lease a Bike een van die 2 monumenten wil winnen. Het liefste doen ze dat met Van Aert, maar wat als ze het kunnen zonder hem?" Karl: "Ik begrijp dat hij zijn voorbereiding verandert om de Ronde of Roubaix te winnen, maar het kan de druk ook verhogen. Het moet dan in die koersen gebeuren." "Als je de Strade Bianche wint, dan is je voorjaar tegenwoordig al geslaagd. Zeker met de huidige concurrentie. Als je later door Mathieu van der Poel geklopt wordt, is dat geen schande." José: "In het nieuwe wielrennen vinken renners af. Ik heb Gent-Wevelgem al gewonnen, dus geef ik deze koers weg. Vroeger wilden de renners alles winnen. Nu focussen ze zich op 4-5 koersen." Karl: "Ik zou deze vraag graag stellen aan Wout: stel, je zit in dezelfde situatie als vorig jaar in Gent-Wevelgem..." José: "Dat verhaal is voorbij." Karl: "Ik formuleer het anders: stel dat je de klok kan terugdraaien, geef je die koers dan weer weg?" José: "Terwijl je weet dat Christophe Laporte ook nog Europees kampioen wordt? Neen, hé." Karl: "Het zijn vijgen na Pasen."

Mathieu van der Poel: "Geloven jullie in de vloek van de regenboogtrui of is dat een fabeltje?"

Karl: "Dat laatste: een fabeltje." José: "Klopt, vooral door wie die vraag stelt. Als er één man is die niet in aanmerking komt voor die vloek, dan is het Mathieu van der Poel." Karl: "Het hangt af van wie wereldkampioen wordt. Bij Van der Poel zie ik het niet gebeuren." "Vroeger werd je als wereldkampioen geleefd in de winter met veel meer verplichtingen en was die vloek daar een gevolg van. Nu worden de renners beter afgeschermd."

Remco Evenepoel: "Kan ik de 3 Ardennenklassiekers in 1 seizoen winnen?"

José: "Het zou kunnen." Karl: "Als je zijn smile ziet, dan merk je dat dit een van zijn hoofddoelen is." José: "Hij vraagt bevestiging aan ons. Mooi, hij neemt ons serieus." Karl: "Remco Evenepoel zal top zijn in die week, maar ze zullen vroeg genoeg moeten beginnen te koersen in de Amstel met al dat draaien en keren." José: "Het zou speciaal zijn, maar Evenepoel is geen gewone renner." Karl: "Ik denk aan het filmpje dat gedeeld werd na zijn eerste zege bij zijn eerste koers. "The king is back", zei hij. Hij ziet eruit als een fris geknipt jongetje dat klaar is om weer naar school te gaan." José: "Naar de universiteit. De schooltijd is voorbij."

Yves Lampaert: "Kan naast Remco Evenepoel nog iemand van Soudal-Quick Step een klassieker winnen? En met welke tactiek kan onze ploeg winnen in Vlaanderen?"

José: "Ik zeg Kasper Asgreen, jij antwoordt met Julian Alaphilippe." Karl: "Onder voorwaarden, ja. In de Ronde van 2020 botste hij op die motor. Ik wilde het toen nog wel eens zien. Maar die anderen (Van der Poel en Van Aert) zijn nog beter geworden en Alaphilippe niet. Ik vond zijn Tour Down Under veelbelovend, maar meedoen in de klassiekers is nog iets anders." "Zelf droomt Yves Lampaert van Parijs-Roubaix, maar dat zal misschien een droom blijven. Al had je me jaren geleden ook niet horen zeggen dat Johan Vansummeren of Mathew Hayman Roubaix zouden winnen. Yves moet blijven dromen." José: "Soudal - Quick Step kan winnen door de finale te ontlopen. Daar zijn ze altijd heel sterk in geweest. In principe moet Visma-Lease a Bike de koers dragen. Lampaert en co moeten hun specialiteit dus weer van onder de mat halen." Karl: "Maar Yves, de Amstel, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zijn ook klassiekers. En die winnen jullie, hebben we net gezegd." José: "Het is opgelost. Overbodige vraag."

Jasper Philipsen: "Zijn er nieuwe en jonge sprinters bijgekomen met wie ik rekening moet houden? En op welke dag moet ik top zijn: Sanremo, Wevelgem of Roubaix?"

José: "Jasper Philipsen zal nog wel een tijdje op zijn troon blijven." Karl: "Iemand als Gerben Thijssen heeft een stapje gezet. Er zal dus concurrentie zijn, maar Philipsen zal in pakweg de Bredene Koksijde Classic meer tegenstand krijgen dan in de Tour, want daar laten veel ploegen hun sprinter thuis." José: "Ik denk ook aan Olav Kooij als pure sprinter. Hij is echt snel, maar ook hij gaat niet naar de Tour." Karl: "Ik begrijp zijn tweede vraag. Al kun je top zijn in Wevelgem én Roubaix. Dat is 2 weken." José: "Ik zou niet vastpinnen op één koers." Karl: "Oscar Freire en Erik Zabel staan ook op de erelijst op de Via Roma. Ik zou ervoor gaan. Als de omstandigheden mee zijn, dan maakt hij daar kans. Maar de grootste kans? Dat denk ik niet. Ik kies één koers: Roubaix." José: "Wat doen we met Arnaud De Lie in de sprints?" Karl: "Philipsen is intrinsiek sneller dan De Lie, maar hij zal hem wel tegenkomen in de klassiekers." José: "De Lie komt supersnel, maar die laatste trede overwinnen, dat is nog een ander verhaal. Dat duurt nog even." Karl: "Ik vraag me af welke keuzes De Lie zal maken na het wegvallen van Florian Vermeersch. Er komt nog meer gewicht op zijn schouders. Al komt er wel een generatie aan en hebben ze hun top kunnen verbreden." José: "Ze pakken het goed aan bij Lotto - Dstny. Ze hebben meer marge gecreëerd voor zichzelf."

Tim Declercq: "Wint Mads Pedersen dit jaar zijn eerste monument?"

Karl: "Lidl - Trek zal top moeten zijn om Mads Pedersen aan een monument te helpen. Ik zie hem Luik en Lombardije niet winnen en in de andere koersen botst hij op enorme tegenstanders." José: "Sinds de Tour van vorig jaar heb ik nooit een betere Pedersen gezien. Op heel jonge leeftijd werd hij al 2e in Vlaanderen. Hij lijkt mij nu gretiger te zijn. Als het moet gebeuren, wordt het meer dan tijd." Karl: "Als je er nu je geld op moet inzetten, is het bijna hetzelfde als investeren in bitcoins: het kan alles zijn, het kan niets zijn." José: "Zijn leeftijd (28) is er om het te doen en misschien kan hij gebruik maken van de tweestrijd tussen Van Aert en Van der Poel."

Tom Pidcock: "Wat kan ik volgens jullie presteren in de Tour de France?"