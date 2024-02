"Van Aert moet én wil ook iets": Karl en José beantwoorden 5 stellingen voor het openingsweekend

vr 23 februari 2024 06:21

De stilte voor de storm wordt stilaan ondraaglijk. Heel koersminnend Vlaanderen kijkt reikhalzend uit naar het openingsweekend met de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. Om de molen in gang te brengen, wagen Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zich aan 5 stellingen over onder meer Wout van Aert, Arnaud De Lie en Soudal-Quick Step.

1. De coureur die een van de twee koersen wint in het openingsweekend, kan spreken van een geslaagd voorjaar

José: "Als je niet Wout van Aert bent. Al de rest kan bijna zeggen dat hun voorjaar geslaagd is."

Karl: "Dus enkel Van Aert moet meer winnen dan de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne?"

José: "Ik denk dat wij met z'n allen in Vlaanderen en ver erbuiten dat denken."

Karl: "Dus hij moet iets?"

José: "Hij moet iets én wil ook iets."

Toont Wout van Aert dit weekend al zijn beste benen?

2. De grootste tegenstand voor Wout van Aert in de Omloop zit binnen zijn eigen ploeg

José: "Eigenlijk is dat geen tegenstand, maar zijn dat wedstrijdsituaties. Hij alleen moet ervoor zorgen dat hij niet in een slechte situatie belandt. Dan wordt het moeilijk." Karl: "Is hij daarmee bezig, of is hij gelukkig genoeg met een zege van een ploeggenoot?" José: "Als we daarnet gezegd hebben dat Van Aert meer moét winnen dan in het openingsweekend, dan maakt het hem niet zoveel uit. Dit weekend is geen prioriteit voor Wout van Aert."

Karl: "Dus als hij De Ronde of Roubaix wint, maakt dit niets uit?"

José: "Dit is testen, kijken hoever hij staat om zijn grote doelen binnen te halen."

Karl: "Anderzijds heb je wel deze zeges al op zak als je de andere doelen niet bereikt."

José: "Ja, maar daar gaan we niet over spreken. (vogels laten van zich horen in achtergrond) Zelfs de kraaien niet."

Laporte, Benoot of Tratnik? De "Visma-boys" hebben troeven genoeg.

3. Arnaud De Lie zal Florian Vermeersch missen als bliksemafleider of om een scheve situatie recht te zetten

José: "Tgohja, uiteraard gaat hij Florian Vermeersch missen. Maar om bliksemafleider te zijn, weet ik zo nog niet. Binnen de ploeg van Lotto - Dstny gaan ze ervoor moeten zorgen dat ze dat niet nodig hebben én zeker geen situatie moeten rechtzetten. Want dat is aan die ploeg niet gegeven, denk ik, in deze wedstrijden." Karl: "Denk je op basis van wat je gezien hebt van Arnaud De Lie in Jaen, dat hij vlot meeschuift met een goede Van Aert?"

José: "Wat we gezien hebben in Jaen is een fout beeld van een De Lie die met een veel te grote versnelling reed. Hij heeft erop getraind, zegt men. Maar soms zegt men dat het tweede jaar net nog moeilijker is."

Karl: "Vorig jaar werd hij tweede, dan verwacht je dat het beter moet. Dan kan je alleen nog maar winnen?"

José: "Dat is veel gevraagd, het is een moeilijke wedstrijd, de Omloop."

Karl: "Dat is waar. Als je hier nog mee bent op de Muur, De Lie, is de kans reëel."

Arnaud De Lie wil weer briesen als een stier in het voorjaar.

4. Soudal-Quick Step heeft al een hele tijd niet zo'n sterke ploeg als nu in stelling kunnen brengen

José: "Je kan er iets mee doen. Maar deze mannen moeten de koers op voorhand dynamiteren. Wegraken zonder Visma-boys is het devies. Ik kijk vooral uit naar Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe. Gaan zij hun niveau weer halen? En Gianni Moscon. Hij is voor mij een beetje een vraagteken. Ik weet niet wat ik ervan moet denken." Karl: "Vorig jaar reed hij bijna geen koers uit, nu heeft hij nieuwe lucht gesnoven en extra motivatie gevonden om er te staan. Asgreen kan bouwen op het einde van zijn Tour, Alaphilippe was goed down-under en Yves Lampaert is altijd gemotiveerd."

José: "Voor die mannen geldt die eerste stelling wel." Karl: "Als zij een koers winnen dit weekend, is het voorjaar geslaagd." José: "Absoluut." Karl: "Dan weten ze waarvoor ze rijden."

Met Gianni Moscon heeft Soudal-Quick Step een onvoorspelbare joker op zak.

5. Lidl-Trek is zonder Mads Pedersen maar een schim van zichzelf in het openingsweekend

José: "Een schim zou ik niet durven zeggen. Maar de Mads Pedersen die we sinds vorig jaar in de Tour en op het WK hebben gezien, zou een grote meerwaarde zijn én een echte kopman. Nu staan ze aan de start zonder echte kopman die kan zeggen dat ze het spel kunnen winnen. Alhoewel er iemand bij zit die het al deed, met Jasper Stuyven."

Karl: "Hij won naast Milaan-Sanremo ook de Omloop en Kuurne, natuurlijk. Maar die grote vier van het WK - Van der Poel, Pogacar, Van Aert en Pedersen - zien een koers winnen in het openingsweekend niet als synoniem voor een geslaagd voorjaar."

José: "We zitten op een situatie dat het wielrennen totaal veranderd is. Dit soort geweldige koersen is eigenlijk niet meer het hoofddoel van vroegere kleppers als Merckx en De Vlaeminck. Wel voor de mannen er net onder. Zij moeten er gebruik van maken, want de grote koersen zijn voor de allergrootsten."

Karl: "Ik kan nauwelijks wachten. Afspraak zaterdag voor de Omloop!"