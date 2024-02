De sterren voor Kuurne-Brussel-Kuurne: Belgische sprinters ruiken hun kans

Volgens de sterrenhemel is Wout van Aert zijn grootste concurrent. Op zijn 29e debuteert Van Aert zowaar in Kuurne.

In de West-Vlaamse herkansing kan Philipsen rekenen op zijn sprint, maar hij durft zoals in de Classic Brugge-De Panne vorig jaar ook voluit mee te koersen.

Tijdens zijn eerste koersdag van 2024 had Philipsen aanvankelijk de waaierslag overleefd, maar bij de volgende plottwisten was zijn bobijntje af.

Bij de start in 't Kuipke dichtte hij zich zondag meer kansen toe dan zaterdag en Jasper Philipsen speelde uiteindelijk in de finale van de Omloop Het Nieuwsblad inderdaad geen rol van betekenis meer.

Visma-Lease a Bike hield de Omloop vrijwel voortdurend in een wurggreep en Christophe Laporte was een van de beulen.

De Europese kampioen is net terug van de Teide en spurtte nog naar de 5e plek in Ninove. Na zijn 6e en 8e plaats in de jongste edities in Kuurne zit er deze namiddag misschien iets meer in.

Kuurne draait altijd uit op een kat-en-muisspel tussen aanvallers en sprinters. Mocht die laatste categorie het rondje armworstelen winnen, dan zal Gerben Thijssen met een rugzak vol vertrouwen zijn goeie Spaanse en Portugese seizoensstart ook in Vlaanderen willen bevestigen.

Jasper Stuyven zal het niet op een spurt willen laten uitdraaien en moet het recept van zijn zege in 2016 afstoffen.