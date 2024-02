Wielerclub Wattage is terug: bekijk of beluister de eerste aflevering van het nieuwe seizoen

"Lefevere had Alaphilippe krediet moeten geven"

Een nieuw wielerseizoen begint en dus heeft Ruben Van Gucht de leden van Wielerclub Wattage weer opgetrommeld. Tom Boonen, Jan Bakelants, Dirk De Wolf en Mark Uytterhoeven lanceren nieuwe inzichten (Lefevere is te streng, Kopecky is quasi onklopbaar en Tim Wellens is dichtbij z'n eerste zege) en straffe verhalen (over zatte Dirk, taalvirtuoos Ruben en een gesplitte wielerclub). Deze week vanuit CC De Plomblom in Ninove.

vrijdag 09/02