Lefevere nuanceert uitspraken rond Alaphilippe na statement Rousse: "Sinds gesprek in 2022 drinkt Julian niet meer"

Het zit er - nog maar eens - bovenarms op tussen Julian Alaphilippe en Patrick Lefevere. De ploegbaas van Soudal-Quick Step gaf een explosief interview aan het weekblad Humo en sleurde ook Marion Rousse, de partner van Alaphilippe, in het debat. De Française reageerde met een scherp statement. Wat later nuanceerde Lefevere zijn eigen uitspraken.

Het is al een tijdje duidelijk dat er een haar in de boter zit tussen Julian Alaphilippe en Patrick Lefevere, de ploegbaas van Soudal - Quick Step. Alaphilippe kon de voorbije 2 seizoenen zijn status en loonbriefje niet meer rechtvaardigen, tot frustratie van Lefevere. De patron zette zijn Franse puncher al meermaals verbaal op scherp en ging deze week in Humo nog eens met de voet vooruit. "Julian is een goeie gast, maar nadat hij zijn megacontract had getekend, heeft hij niet meer gepresteerd. Ik zie mijn renners graag, maar het moet fair blijven." "Als je ouder wordt, moet je je meer verzorgen, moet je harder trainen en mag je er niet met je pet naar gooien. Hij moet nu de klik maken en ervoor vechten.” Waarna Lefevere nog dieper op de zaak ingaat: "Te veel feesten, te veel alcohol... Julian ligt serieus onder de sloef bij Marion (Rousse, de partner van Alaphilippe). Misschien wel té veel." "Julian is een jonge hond die vol energie zit - die moet je af en toe een keer in de hof laten crossen. En je moet óók zeggen: tot hier en niet verder. Er zit nog altijd een stout manneke in hem.” "Ik heb hem in november vorig jaar gesproken, in het bijzijn van Marion en zijn manager Dries Smets. Ik heb gezegd: ‘Zo kan het niet verder. Als je nog één keer iets mispeutert, dan ontsla ik je op staande voet.’ De boodschap is aangekomen. Hij is zich aan het herpakken.” Wat later zou Lefevere een belangrijke nuance aanbrengen bij Het Nieuwsblad - zie verderop in dit stuk.

Het antwoord van Rousse

De uitspraken gingen viraal en vanmiddag is Marion Rousse, zelf een ex-renster, in haar pen gekropen. "Wat de gevoelens van meneer Lefevere ook zijn, het is onaanvaardbaar om ons privéleven zo aan te vallen", begint de Française haar statement. "Neen, ik drink geen alcohol. Zelfs nooit. En ik pas ook voor feestjes, want met een 3-jarig zoontje willen we 's ochtends in vorm zijn", knipoogt ze. "Je zal er ook niet in slagen om, zoals je al hebt aangegeven, me te verhinderen dat ik werk en dichtbij Julian blijf tijdens zijn carrière." "Wat ik doe, is mijn passie en ik heb veel projecten. Maar ik zeg je dat je in geen enkel geval over mijn privéleven mag praten." "Bedankt om voortaan niet meer in het wilde weg te praten en om respect en klasse te tonen", besloot de tv-analiste en koersdirecteur van de Tour de France Femmes.

De nuance van Lefevere

Na de reactie van Rousse liet ook Lefevere weer van zich horen. Bij Het Nieuwsblad nuanceerde hij woensdagnamiddag zijn uitspraken. "Ik overweeg om op Twitter een statement te maken, want eens te meer klinken mijn woorden in het Engels – zonder de context van het interview – zwaarder dan ik ze in het Nederlands heb uitgesproken." Lefevere wenste ook een belangrijk element over de timing van het aangehaalde gesprek met Alaphilippe recht te zetten. "José De Cauwer is mijn getuige: niet vorig jaar (zoals in Humo stond, red.), maar in november 2022 heb ik Julian Alaphilippe apart genomen in Diegem. Om te zeggen: zo kan het niet verder."

Sinds ons gesprek in november 2022 heeft hij niet meer gedronken. Patrick Lefevere