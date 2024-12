"De schrik van elke ouder": Patrick Evenepoel reageert op trainingsongeval van zijn zoon

Gisteren gingen alle alarmbellen af toen bleek dat Remco Evenepoel ten val was gekomen op training na een ongeval met een postauto. Vandaag liet de dubbele olympische kampioen al weten dat zijn operatie goed verlopen is. Evenepoel wilde de hulpdiensten en de omstanders bedanken. Dat doet vader Patrick Evenepoel nu ook. "We willen graag iedereen bedanken voor de vele steunberichten die we gisteren hebben ontvangen." "Remco wordt momenteel verzorgd en stelt het gezien de omstandigheden goed. Het is de schrik van elke ouder om te horen dat je kind betrokken is bij een spijtig ongeval." "We willen de hulpdiensten en de mensen die snel bij het ongeval waren bedanken voor de eerste zorgen. We hebben ook contact gehad met de mensen van bpost en willen ook de postbode een hart onder de riem steken: niemand wil in zo'n situatie betrokken raken."

Evenepoel wijst daarna wel op de problemen bij Telenet, die zorgden dat Remco Evenepoel zijn vader niet kon bereiken.



"Voor ons als familie was het een bijzonder moeilijke dag gisteren. Door de storing bij Telenet was het voor Remco onmogelijk om noch zijn vrouw, noch ons te bereiken. Ook onderling konden we met elkaar niet communiceren."



"We hebben als ouders het nieuws dat onze zoon naar het ziekenhuis werd gebracht moeten vernemen via een bevriende ambulancier. In zo'n situatie geen contact kunnen hebben met elkaar is eigenlijk onaanvaardbaar."



"We hopen van harte dat men ook bij Telenet beseft dat voor ons, en wellicht ook voor vele andere klanten, wat er gisteren gebeurd is niet voor herhaling vatbaar is en men daar de nodige lessen uit trekt."



Gisteren reageerde de woordvoerder van Telenet, Bart Boone, al bij VRT NWS dat er iets foutgelopen was.



"De werken waren gepland, maar op het einde is er iets foutgelopen waardoor verschillende klanten moeilijkheden hadden om toegang te hebben tot het mobiele netwerk. De heropstart is een gradueel proces. Het is moeilijk om er een tijdstip op te kleven, maar we doen er alles aan om het zo snel mogelijk voor iedereen in orde te brengen."