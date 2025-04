"PSG tegen Barcelona zou onwaarschijnlijke droomfinale zijn": beluister de grote CL-voorbeschouwing

Nog vier ploegen blijven over in de Champions League: Arsenal, PSG, Barcelona en Inter vechten onder elkaar uit wie straks de finale speelt in München. Peter Vandenbempt en Stef Wijnants bundelen de krachten en vallen in zwijm voor topcoach Luis Enrique, stellen zich vragen over "de stunt" van Arsenal, vinden een antwoord voor het verlies van Robert Lewandowski en ontwaren een fantastisch middenveld in het bejaardentehuis van Inter.