12e na 8 speeldagen, vandaag voor het eerst op kop: het hobbelige parcours van Union richting gedroomde titel?

Na de verschrikkelijke start van vorig jaar heeft Royale Union Saint-Gilloise deze keer zijn begin niet gemist in de Champions' Play-offs. Met een perfect rapport en een uitzege tegen dichtste concurrent Club Brugge op zak gaat de ploeg van coach Sébastien Pocognoli zelfs als leider de laatste rechte lijn in. En dat na een seizoen met ups en downs. Een overzicht.

Toch blijft de motor van Union sputteren in de competitie, maar het toont wel tekenen van beterschap. In de Europa League worden Twente en Nice knap over de knie gelegd en in de Beker van België is het te sterk voor AA Gent.

In het Dudenpark hopen ze dat de trein eindelijk vertrokken is nu coach Pocognoli zijn typeploeg lijkt gevonden te hebben met Niang en Khalaili op de flanken en het duo David-Ivanovic in de spits.

Die laatste is ook goed voor de openingstreffer in het 2-2-gelijkspel tegen Club Brugge. Union staat inmiddels weer 6e in het klassement en mag opnieuw dromen van Europees voetbal.