VIDEO - De solo, de ommekeer en de spannende sprint in een beeldschone Amstel Gold Race

Een Amstel Gold Race om duimen en vingers bij af te likken is het geworden. Tadej Pogacar leek op weg naar een nieuwe demonstratie, maar werd toch teruggefloten door Remco Evenepoel en Mattias Skjelmose.

Het is zowaar Julian Alaphilippe die en danseuse naar boven fladdert. Eén man pikt aan: Tadej Pogacar.

Julian Alaphilippe maakt een nederige knieval. Zijn we vertrokken voor een nieuwe monsterlijke solo?

De verschillen blijven min of meer stabiel. Op de Keutenberg verdappert Mattias Skjelmose en even later - op 25 kilometer van de aankomst - springt Remco Evenepoel naar de Deen toe.



Kunnen ze met z'n tweeën de finale nog spannend houden?