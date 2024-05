Palma Futsal kroont zich voor tweede jaar op rij tot CL-winnaar na demonstratie in finale

In de Champions league Futsal heeft Palma zijn titel verlengd met een 5-1-overwinning in een Spaans onderonsje tegen Barcelona in de finale. Eerder afgelopen weekend versloeg het team uit Palma al het Portugese Benfica na strafschoppen.

In de Armeense hoofdstad Jerevan vond afgelopen weekend de Final Four van de CL Futsal plaats. Barcelona, Benfica, Palma en Sporting, dat Anderlecht nog uitschakelde in de vorige ronde, mochten in een Iberische titanenstrijd uitmaken wie op het einde van het weekend de felbegeerde trofee in de lucht mocht steken.

In de eerste halve finale namen Palma en Benfica het tegen elkaar op. Na een spannende wedstrijd (4-4) toonde Palma zich het koelbloedigst in de strafschoppenreeks (4-3).

In de andere halve finale was het Barcelona dat aan het langste eind trok tegen Sporting CP (5-4). De Catalanen mochten zich dus opmaken voor een Spaans duel.

In de grote finale was het al Palma wat de klok sloeg. Ondanks een snelle achterstand kwamen de Palmeros nog voor rust op voorsprong. Na rust wisten ze de voorsprong nog verder uit te diepen tot 5-1. Zo mag de ploeg uit Mallorca zich voor het tweede jaar op een rij Champions League-winnaar noemen.