RSCA Futsal doet wat het moet doen, maar plaatst zich niet voor de Final Four

RSCA Futsal haalt sloophamer boven tegen Braga

De Futsallers van Anderlecht hebben na twee match in de Eliteronde nog altijd uitzicht op de felbegeerde Final Four. Na de nederlaag tegen gastheer Sporting gisteren werd Braga deze keer in de pan gehakt: 6-1.



De openingsgoal van Raul Jimenez werd door de Portugezen nog snel uitgewist, maar hierna ontbond de Italiaanse Braziliaan Cainan zijn duivels. Met 4 goals zou hij zijn persoonlijke stempel op de match drukken, aanvoerder Grello vulde aan tot 6 doelpunten.



Een overtuigende zege dus tegen de Portugese bekerwinnaar, die zelf zijn openingsmatch tegen Pilsen had gewonnen. RSCA eindigt zijn campagne met een match tegen dat vermoedelijk zwakke broertje uit de groep. Toch zal het moeten hopen dat Sporting tegen Pilsen of Braga een steek laten vallen, anders is de Final Four onmogelijk.