Stefan Everts glundert, opa Harry geeft Liam Everts een kus voor het perfecte crossweekend in Portugal

0:20 ma 6 mei 2024

Liam Everts (19) heeft het voorbije weekend alles gewonnen wat er te winnen viel in Portugal. Na de perfecte score in de kwalificaties was hij ook de sterkste in de eerste én de tweede reeks van de vettige grand prix. Grootvader en voormalig motorcrosser Harry kwam zijn kleinzoon snel feliciteren. Ook papa Stefan Everts stond te glunderen.

In het begin van het seizoen moest Liam Everts lijdzaam toekijken met een duimblessure, nu draait de jongste telg van de crossfamilie op volle toeren.

Vorige maand boekte de KTM-rijder in Italië zijn eerste zege van het seizoen, gisteren deed hij daar een tweede bij in Portugal.

Na een demonstratie: Everts junior scoorde maximaal in de kwalificaties, in de eerste en in de tweede reeks van de grand prix.

In de tweede reeks ben ik gevallen, maar ik bleef kalm. Ik heb niks geforceerd en zat snel weer in mijn ritme. Liam Everts

"Geweldig, een droom die waarheid wordt", reageert Liam Everts. "Ik voelde me top dit weekend."

Ook een crash bracht hem niet van de wijs. "In de tweede reeks ben ik gevallen, maar ik bleef kalm. Ik heb niks geforceerd en zat snel weer in mijn ritme." Na de race kwamen papa Stefan en opa Harry de tiener snel feliciteren. Sergio stak zijn duim op voor Liam.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In de stand van de MX2-klasse rukt Everts junior op naar de derde plaats. Volgende week crost hij in Galicië, in het noorden van Spanje.