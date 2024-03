Liam Everts mist opener WK motorcross door "stomme val, maar er zijn al grotere inhaalraces gereden"

Met de GP van Argentinië gaat zondag het WK motorcross weer van start. Een gebroken duim gooit roet in eten voor Liam Everts, die niet in paniek schiet en over twee weken aan het seizoen hoopt te beginnen.

Twee weken geleden brak Liam Everts zijn duim in volle voorbereiding op het motorcrossseizoen. De jonge motorcrosser moest meteen de openingsmanche in Patagonië schrappen.

"Verre van ideaal, maar het is nu zo", doet Everts zijn verhaal. "Ik ben heel stom gevallen. Niet anders dan op een andere training, maar het was wel een snok."

In elke GP vallen er 50 WK-punten te rapen. Everts zal volgende week onderaan de ranking staan met 0 punten.

Geen reden tot paniek. "Neen, er zijn al grotere inhaalraces gereden", weet hij. "Het is gewoon jammer dat ik er in Argentinië niet bij ben. Ik had er graag gecrost, het is een van mijn lievelingscircuits."

(lees voort onder de foto)