Lucas Coenen pakt de MX2-zege in Zweden, Spanjaard Prado haalt het in MXGP

De Spanjaard Jorge Prado en onze landgenoot Lucas Coenen hebben de Grote Prijs van Zweden gewonnen in de MXGP en de MX2. Voor Coenen (Husqvarna) is het zijn vijfde GP-zege van het seizoen.

Dankzij zijn vijfde GP-zege van het seizoen nadert Lucas Coenen in de WK-stand tot op 49 punten van de Nederlander Kay de Wolf (Husqvarna). Laengenfelder is derde op 82 punten, Everts op 131 punten vijfde.

Liam Everts (KTM), tweemaal vijfde in de reeksen, eindigde op de zesde plaats.

De 17-jarige Coenen was in beide reeksen de snelste op het circuit van Uddevalla. Hij haalde het voor de Italiaan Andrea Adamo (KTM) en de Duitser Simon Laengenfelder (GasGas).

Prado haalt het in MXGP

In de MXGP-klasse was de Spanjaard Jorge Prado de winnaar. Hij was tweemaal de snelste.

Leider in het algemene klassement Tim Gajser werd tweede. De Sloveen ziet Prado zo naderen tot op 17 punten van hem. De Nederlander Jeffrey Herlings werd derde en blijft dat ook in het klassement. Hij volgt op 48 punten van de Sloveen.

Er volgen de komende weken nog vijf GP's. De zestiende van twintig wedstrijden in totaal wordt volgende week in het Nederlandse Valkenswaard gereden.