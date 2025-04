Luca Brecel vergelijkt zich met Ronaldinho voor start WK snooker: "Het gaat vooral over entertainen"

"Ik ben meer een type zoals Ronaldinho in het snooker. Het draait vooral om entertainen en plezier. En om een leuk leven naast het snooker. Dat is belangrijker voor mij, dus ik voel geen druk."

In zijn 7 deelnames in The Crucible kon Luca Brecel nog maar één keer voorbij de eerste ronde raken en toen stormde hij meteen door naar de wereldtitel. Kan hij dat scenario nog eens herhalen?

Dat wil niet zeggen dat Brecel zonder ambitie aan het WK begint, al beseft hij wel dat hij een onvoorspelbare factor is op het WK. "Ik zal altijd een outsider zijn", zegt hij.

"Als ik goed speel, kan alles gebeuren, maar ik kan evengoed verliezen in de eerste ronde. Dat is gewoon mijn manier van spelen: heel aanvallend. Als dat goed uitdraait, kan ik het WK winnen."

"Ik voel ook dat ik meer ervaring heb als ex-wereldkampioen. Het zal moeilijk zijn om het WK te winnen, maar ik speel goed, dus we zullen zien hoe het gaat."

Brecel begint "zonder druk", maar een mogelijke kwartfinale tegen Judd Trump, de nummer 1 van de wereld, is ook voor onze landgenoot een aanlokkelijk vooruitzicht.

"Ik geniet van de uitdaging om tegen Judd te spelen in de 3e ronde. Ik heb het nog nooit tegen hem opgenomen in The Crucible. Ik denk dat hij moeilijk te kloppen is, maar we zullen zien hoe het gaat."