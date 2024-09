GP motorcross Castilla-La Mancha: Lucas Coenen houdt met winst in reeks 1 kansje op wereldtitel MX2

zo 29 september 2024 14:40

Vandaag valt de ontknoping in het WK motorcross in de GP van Castilla-La Mancha in Spanje. Lucas Coenen maakt nog kans op de MX2-titel, nadat hij de eerste reeks dominant op zijn naam gebracht had en WK-leider Kay de Wolf maar 7e was geworden. Om 16.10 uur wordt de tweede reeks gereden op het circuit van Cozar. Ook bij de MXGP-klasse is de wereldtitel nog niet beslist.

Mathematisch kan het nog, al wordt het bijzonder lastig voor Lucas Coenen, die voor de allerlaatste reeks van het seizoen 23 punten achterstand telt op De Wolf.



De twee rijden allebei voor Husqvarna, dat dus zeker is van de titel. Coenen pakte 25 punten in de eerste reeks, De Wolf 8.



"Ook in reeks 2 ga ik voor de zege en dan zie ik wel", blijft Coenen erin geloven. Er zijn wel nog maar 25 punten te verdienen in de tweede reeks. Als De Wolf minstens 18e wordt, is de buit binnen voor de Nederlander.



De 17-jarige Coenen won de reeks voor de Italiaan Andrea Adamo (KTM), de uittredende wereldkampioen, en de Duitser Simon Längenfelder (Gasgas).



In de WK-stand leidt De Wolf met 937 punten voor Coenen, tweede met 914 punten, en Längenfelder, derde met 840 punten. Liam Everts (KTM) is vierde met 749 punten. De zoon van motorcrosslegende Stefan Everts rijdt dit weekend niet mee. Hij kwam twee weken geleden, na een contact met Coenen, zwaar ten val tijdens de GP van China en brak een nekwervel.

Thuisheld Jorge Prado steekt hand uit naar MXGP-titel