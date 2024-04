Lucas Coenen houdt Kay de Wolf ei zo na van 3 op 3

De Nederlandse motorcrosser Kay de Wolf heeft ook de 3e manche van het MX2-kampioenschap op zijn naam geschreven. Al maakte Husqvarna-ploegmaat Lucas Coenen het hem knap lastig in de GP van Sardinië.

Lucas Coenen (17) won de eerste reeks op het circuit van Riola Sardo en werd tweede in de tweede reeks. Telkens na een duel met zijn twee jaar oudere ploegmaat Kay de Wolf.

In reeks 2 liep Coenen in op de Nederlander, tot hij in de fout ging en tegen het zand ging met zijn Zweedse motor.

Liam Everts (KTM) beëindigde de Grote Prijs als 5e, Sacha Coenen (KTM) werd 9e in Sardinië.

In de WK-stand leidt De Wolf autoritair met 170 punten, Lucas Coenen klimt met 124 punten naar de derde plaats. Everts en Sacha Coenen tellen allebei 77 punten.