Lucas Coenen behoudt waterkans op wereldtitel MX2 met 8e zege van het seizoen in China

Lucas Coenen heeft in de GP van China zijn achtste zege van het seizoen behaald in de MX2-klasse. Onze jonge landgenoot was in Shanghai de beste in beide reeksen en behoudt zo op één race van het einde een waterkans op de wereldtitel. In de MXGP sloeg Jorge Prado een dubbelslag: hij won én neemt de WK-leiding over van Tim Gajser.

De 17-jarige Lucas Coenen is goed bezig de hemel te bestormen in het motorcross. Het toptalent won eerder dit seizoen al zeven keer en deed daar zondag in het Chinese Shanghai nog een overwinning bij.

Coenen was zowel in de eerste als in de tweede reeks de beste en won voor de Nederlandse WK-leider Kay de Wolf, die derde werd in de eerste reeks en als runner-up eindigde in reeks twee.

Met die nieuwe zege blijft Coenen op één GP van het eind druk zetten op WK-leider De Wolf. In de stand blijft de Nederlander aan de leiding met 915 punten, voor Coenen (879) en de Duitser Simon Laengenfelder (811). Coenen moet in de slotrace in Spanje, waar nog 60 punten te rapen vallen, wel hopen op een mirakel.

Liam Everts verging het zondag minder goed. Hij werd vierde in de eerste reeks, maar kwam in de tweede reeks ten val en gaf daardoor op. De zoon van motorcrosslegende Stefan Everts telt als vierde in de WK-stand 749 punten. Sacha Coenen paste voor de voorlaatste GP van het seizoen.