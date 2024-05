Motorcrosser Lucas Coenen gaat door op zijn elan en is ook in Frankrijk oppermachtig

Twee op een rij voor Lucas Coenen. Onze jonge landgenoot heeft zich een week na zijn zege in Spanje ook de beste getoond in de MX2 van Frankrijk. Coenen was oppermachtig met twee reekszeges, Liam Everts eindigde als vijfde.

Lucas Coenen heeft de goeie vorm te pakken. De 17-jarige Belg was in Frankrijk zaterdag al de beste in de kwalificaties en was ook op zondag ongenaakbaar, hij won beide reeksen met overmacht.

De Nederlandse WK-leider Kay de Wolf en de Italiaanse regerende wereldkampioen Andrea Adamo maakten het podium vol. Liam Everts (KTM) eindigde als 5e, Sacha Coenen (KTM) en Nicolas Vennekens (GasGas) lieten respectievelijk een 11 en 30e plaats optekenen.

Het was de tweede opeenvolgende overwinning voor Coenen, de derde uit zijn nog prille carrière. Vorig weekend bemachtigde hij de winst in de GP van Galicië. Dankzij de zege sprokkelt hij het maximum van de punten (60) en schuift hij op naar de derde plaats in de WK-tussenstand, met 283 punten.

De Wolf leidt met 342 eenheden, voor de Duitser Simon Laengenfelder (GasGas, 290 ptn). Liam Everts volgt op de vierde stek met 268 stuks. Op 2 juni staat de volgende GP geprogrammeerd in het Duitse Teutschenthal, maakt Coenen er dan 3 op 3 van?