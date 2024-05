Waar liggen de grenzen van rastalent Lucas Coenen in de motorcross? "We gaan vol voor de wereldtitel"

di 14 mei 2024 15:53

Dit weekend boekte Lucas Coenen - nog altijd maar 17 - zijn tweede MX2-zege van zijn carrière. In de klasse net onder de MXGP staat hij voor het jaar van de doorbraak. Een ideaal moment om de ambities van de jongeling af te toetsen bij papa Rafaël Coenen. "Het kinderlijke is uit Lucas verdwenen, dat kan dit jaar het verschil maken."

De champagne mocht knallen ten huize Coenen dit weekend.



Iets minder dan een jaar na Lucas zijn eerste MX2-zege in Indonesië pakte hij zondag in Galicië zijn tweede overwinning, de eerste dit seizoen.



De crosser uit de Brusselse rand kampeert zo in de stand na zes races op de 5e plaats. Met zijn 17 jaar - bouwjaar 2006 - is hij de jongste rijder van de top 5.



"Eigenlijk zijn we een beetje teleurgesteld, omdat het er nog beter had kunnen uitzien voor Lucas", vertelt papa én coach Rafaël Coenen.



"Door een blessure kon hij niet veel trainen de laatste twee maanden. Daarom hadden we het moeilijk in de openingsraces, hopelijk zijn we nu vertrokken."

Lucas Coenen in zijn speeltuin.

Brandende ambitie

Winnen en toch niet volledig tevreden zijn. Het zegt alles over de doelen van de jonge Lucas.



Dat ziet ook zijn vader: "We willen wereldkampioen worden in de MX2-klasse. Dat is dé doelstelling."



"We focussen natuurlijk ook op zijn ontwikkeling, die is minstens even belangrijk. Maar die wereldtitel is wel ons sportieve doel", gaat papa Rafaël verder.



Onze doelstelling is duidelijk: wereldkampioen worden in de MX2-klasse. papa Rafaël Coenen

"Het laatste jaar heeft hij grote stappen gezet. Het kinderlijke is uit Lucas verdwenen, op vlak van trainingsarbeid dan toch. Hij werkt goed, de resultaten zullen zo wel volgen."



Betekent dat als alles volgens plan verloopt, we volgend jaar naast Jago Geerts en Brent Van doninck een derde Belg in de MXGP - de koningsklasse van de motorsport - krijgen?



Rafaël schat de situatie in: "Mocht hij wereldkampioen worden, is dat inderdaad het logische vervolg. Op termijn moet Lucas daar ook kunnen uitblinken, maar we bekijken het stap voor stap."

Een unieke American Dream

Het verhaal van Lucas Coenen leest nog specialer als je weet dat hij samen met zijn tweelingbroer Sacha in de MX2-klasse crosst.



Ze trainen altijd samen en leren dus veel van elkaar. De broers hebben ook een gemeenschappelijke droom: de USA.



"In 2026 willen we in het Amerikaanse motorcrosskampioenschap rijden", klonk het begint dit jaar overtuigend in koor bij de tweeling. "Daar kunnen we veel meer wedstrijden crossen en de arena's zijn ook prachtig."



Hoe denkt papa Coenen daarover?



"Voor mij is dat bijzaak, zolang ze maar goed in hun vel zitten".



"Ze hebben daar veel vrienden in het wereldje en die races leven daar ook op tv. Amerika heeft duidelijk iets dat mijn jongens aantrekt", besluit Rafaël met de glimlach.



Maar dus eerst voor de prijzen meedoen in MX2-klasse.

Onze reporter Mercedes zat begin maart nog een dag in het (modder)spoor van de gebroeders Coenen. Check het hieronder!