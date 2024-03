Everts junior, een ambitieus raspaardje en een interessant debuut in de MXGP: dit zijn onze motorcrossers voor 2024

Zondag openen in Argentinië de deuren van het WK motorcross. Hoe doet Jago Geerts het als rookie in de koningsklasse? Kan Brent Van doninck uitpakken met een uitschieter? En strijden Liam Everts en de broers Coenen mee om de MX2-titel? Maak kennis met de 5 Belgische crossers.

leeftijd: 23 jaar

motor: Yamaha

rugnummer: 93

hobby: lopen

bijnaam: geen

specialiteit: zo snel mogelijk rijden

favoriet circuit: Lommel

favoriete rijder: Ken Roczen

favoriete app: WhatsApp

Na 4 vicewereldtitels in de MX2 maakt Jago Geerts de overstap naar de MXGP. De koningsklasse, met een 450cc-motor, moet hem beter liggen.

"Hij past beter bij mijn stijl", vertelt de Yamaha-rijder. "In de MX2-klasse moet je heel agressief rijden om snelheid te halen uit de 250cc-motor. In de MXGP draait het meer om techniek."

In het verleden hebben toppers in de MX2-klasse bewezen dat ze de overstap naar de koningsklasse goed verteren. "Het wordt aanpassen voor mij. De top is breder in de MXGP, maar ik mik wel op een plaats in de top 5", vertelt de 23-jarige crosser, die sinds kort in Monaco woont.

"Het is er heel goed trainen", getuigt Geerts. "Ik ga er ook geregeld fietsen, maar niet met de profrenners. Dat komt niet goed (lacht)."