Exact 16 jaar na datum wordt zijn herdenking extra speciaal: de link van Sterchele met Fiorentina

Het is vandaag een bijzondere dag voor Club Brugge. Naast de halve finale van de Conference League is het dag op dag 16 jaar geleden dat spits François Sterchele is overleden. Dat de tegenstander in die halve finale Fiorentina is, maakt het nog specialer door een opvallende link.

Vanavond zal het applaus in minuut 23 - het rugnummer van Sterchele - misschien nog luider klinken met de hulp van de Fiorentina-fans. Niet alleen omdat het exact 16 jaar geleden is dat François Sterchele is omgekomen, maar ook omdat er een link is met voormalig Fiorentina-speler Luca Toni.

De ex-spits maakte niet alleen furore bij Fiorentina, maar was ook een van de favoriete spelers van Sterchele. Hij was zelfs zo'n grote fan dat hij zijn doelpunten net zoals Toni met de hand aan het oor vierde.

François Sterchele voetbalde van 2005 tot 2008 op het hoogste niveau in België. Hij kwam uit voor Charleroi, Beerschot en Club Brugge. In de Jupiler Pro League was hij goed voor 41 doelpunten. Op 8 mei 2008 kwam hij om het leven in een verkeersongeval.