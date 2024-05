Vorige halvefinalisten van Club Brugge spreken huidige generatie moed in: "Maak niet fout die wij begingen"

Een oude wond kan voorgoed gezalfd worden. Club Brugge staat voor een afspraak met de geschiedenis. Klopt het Fiorentina in eigen huis, dan doet het beter dan de vorige generatie die in een halve finale van een Europese beker stond. Oud-spelers van toen Vital Borkelmans en Lorenzo Staelens blikken nog één keer terug en geven gouden raad.

Flashback naar 15 april 1992.

Club Brugge kijkt Werder Bremen in de ogen in de halve finale van Europacup II. In eigen stadion lijkt blauw-zwart dat seizoen ongenaakbaar. Maar op bezoek in Duitsland verliep alles nét dat tikkeltje anders.

"We kwamen er gewoon niet aan de bak", zucht Vital Borkelmans bij de herinnering aan de pijnlijke avond. Club zag een 1-0-bonus uit de heenmatch smelten als sneeuw voor de zon.

Bremen overmeesterde Club en won met 2-0. Daar zat de psychologische oorlogsvoering voor iets tussen.

"Het begon met een mentale rollercoaster vooraf. We moesten in bussen stappen richting het stadion met in grote letters Werder Bremen op. Toen we tussen onze fans reden, werden we bekogeld. Tot Franky Van der Elst naar voren ging om te zeggen dat wij het waren."

90 minuten voetbal later eindigde de rollercoaster met een exit uit Europa.