Anticlimax voor Mertens en Galatasaray: tienkoppig Fenerbahce stelt titelfeest voorlopig uit

zo 19 mei 2024 20:08

Het scenario oogde perfect, maar mocht de vuilbak in. Het Galatasaray van Dries Mertens heeft zich (nog) niet tot Turks kampioen gekroond in de topper tegen Fenerbahce. De bezoekers kwamen met een man minder winnen in het hol van de leeuw. Volgende week dan maar voor Mertens?

Kampioen spelen in eigen huis - en dat tegen dé grote rivaal.



Het draaiboek voor een waanzinnig titelfeest lag helemaal klaar bij het Galatasaray van draaischijf Dries Mertens, dat aan een puntje genoeg had om zijn titel te verlengen.



Vooraf had onze landgenoot ongetwijfeld al kippenvel toen de harde kern van de Turkse topclub een indrukwekkende tifo onthulde... mét zoontje Ciro in de hoofdrol.

Het startschot van een lange feestavond?



Toen Fenerbahce, met Batshuayi in de basis, na amper 21 minuten al met een man minder verder moest na dubbel geel voor Dijku twijfelden er weinigen aan.



Alleen slaagde een pover Galatasaray - verlamd door titelstress? - er maar niet in om een opening te vinden in de defensie van de bezoekers. Zelfs Mertens, de laatste weken een zekerheid op een goal of een assist, kon zijn stempel niet drukken. En de frustrerende namiddag draaide in minuut 71 helemaal uit op een ramp toen Soyuncu een bijzonder slecht verdedigde corner zomaar kon binnentikken. 0-1 voor Fenerbahce - het Rams Park werd plots muisstil.