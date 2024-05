Op zijn 37e de strafste passeur ter wereld: de cijfers achter de wondervorm van Dries Mertens

Na Nederland en Italië veroverde de publiekslieveling ook Turkije. Stel in het voetbalgekke land momenteel de vraag wie de beste spelers in de Süper Lig is en zonder twijfel wijst het merendeel naar Mertens, momenteel dé draaischijf van Galatasaray.

Het zegt alles over de status die Mertens ondertussen in de competitie bereikt heeft.

Zondag was de Belg alweer goed voor een assist en een doelpunt in de belangrijke 2-3-zege tegen Karagümrük.

Daarmee worden de cijfers van Mertens in de laatste 8 matchen alleen maar verbluffender: 5 goals en 9 assists - in de spelersrapporten kreeg de aanvaller de jongste weken alleen maar (grote) onderscheidingen.

Vooral op vlak van beslissende passes is Mertens - die in een lagere rol opereert dan in zijn hoogdagen bij Napoli - bezig aan een uitzonderlijk seizoen.

Zijn teller staat momenteel op 18 assists in de competitie. Niemand in de wereld (!) doet beter in een hoogste afdeling - zelfs niet in pakweg Indonesië, Costa Rica of Cambodja.



Als we enkel kijken naar spelers in "bekendere" voetballanden troeft Mertens onder meer Union-middenvelder Cameron Puertas, PSV-fenomeen Luuk de Jong en Leverkusen-sensatie Alejandro Grimaldo af.