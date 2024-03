Dan toch nog geen voetbalpensioen? Dries Mertens lijkt door te willen gaan: "Zou dom zijn om nu te stoppen"

50-50 is het duidelijk niet meer. Overwoog Dries Mertens (36) eerst nog luidop zijn voetbalpensioen, dan lijkt hij nu vastbesloten om te blijven schitteren. Met dank aan zijn huidige bloedvorm bij Galatasaray: "Ik denk dat ik probeer om nog een jaar door te gaan", klonk het op een persmoment.

Door zijn duels tegen Union én controversiële karatetrap was Michy Batshuayi de jongste weken de meest besproken Belg in de Turkse competitie. Maar in alle stilte schreef Dries Mertens misschien wel het strafste verhaal.



De 109-voudig Rode Duivel leek door de enorme offensieve weelde even de concurrentiestrijd te verliezen bij Galatasaray, maar knokte zich met verve opnieuw in de ploeg. Meer zelfs: de aanvaller is nu de onmisbare draaischijf bij de Turkse leider en ook nog vaak beslissend.

Enkele maanden geleden liet Mertens - in mei 37 jaar - in Extra Time evenwel vallen dat hij overwoog om een punt achter zijn carrière te zetten na dit seizoen.

"Het is 50-50", lachte hij toen. "Wat als Vertonghen belt of ik nog een jaartje naar Anderlecht kom? Dat niet, neen.