Dries Mertens spreekt voor het eerst over 'afscheid' bij Duivels en de toekomst: "Volgend seizoen? 50-50"

Dries Mertens (36) geniet bij Galatasaray. In de nadagen van zijn carrière vervult de aanvaller nog geregeld een glansrol in Turkije, maar bij de Rode Duivels lijkt zijn tijdperk voorbij. Tijdens de ja/neen-vraagjes voor Extra Time sprak Mertens voor het eerst over zijn stille 'afscheid' bij de nationale ploeg: "Ik heb respect gekregen voor Tedesco na ons gesprek."