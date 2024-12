Fiorentina pakt uit met opvallend spandoek voor ploegmaat die zondag in elkaar zakte

Edoardo Bove, de middenvelder van Fiorentina die zondag in elkaar stuikte in de Serie A, heeft de intensieve zorgafdeling mogen verlaten. Zijn ploegmaats staken hem alvast een hart onder de riem met een opvallend spandoek.

Fiorentina komt op vraag van Edoardo Bove gewoon in actie in de Coppa Italia tegen Empoli. De 22-jarige middenvelder, die zondag in elkaar is gezakt in de competitie, vroeg ook aan zijn ploegmaats om niet met speciale shirts te spelen.

Dat deden de spelers van AS Roma, de club die Bove aan Fiorentina verhuurt, wel. Toch konden zijn ploegmaats bij Fiorentina het niet laten om toch met iets uit te pakken.

"Je wilde geen shirt, dan krijg je maar een spandoek", was de gevatte boodschap. "Edo, we wachten op je."

Fiorentina kwam ondertussen ook met het goede nieuws dat Bove de intensieve zorgafdeling heeft mogen verlaten. "Hij is aan het herstellen, dus we zijn blij. We moeten geduld hebben", zei de algemene manager van de club.