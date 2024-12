Fiorentina-middenvelder Edoardo Bove zakt in elkaar in topper tegen Inter: "Zijn toestand is stabiel"

Paniek in de Serie A: de Italiaanse topwedstrijd tussen Fiorentina en Inter is zondagavond gestaakt na een kwartier spelen. De jonge Fiorentina-middenvelder Edoardo Bove (22) zakte plots in elkaar, waarop de hulpdiensten meteen toesnelden. Bove werd met de ziekenwagen afgevoerd, later op de avond volgde gelukkig geruststellend nieuws.

Het voorval bracht in Firenze ongetwijfeld akelige herinneringen naar boven. In 2018 liet Fiorentina-kapitein Davide Astori het leven nadat hij in zijn slaap getroffen werd door een hartstilstand.

Volgens de eerste berichten in de Italiaanse media kon Bove, die door AS Roma uitgeleend wordt aan Fiorentina, bij aankomst in het ziekenhuis wel ademen, maar was hij niet bij bewustzijn.

Spelers van beide teams zagen snel de ernst in en riepen er de hulpdiensten bij. De paniek op het veld was groot.

In minuut 15 van de topper tussen Fiorentina en Internazionale , de nummers vier en drie in de Serie A, zakte middenvelder Edoardo Bove plots in elkaar.

Later op de avond kwam Fiorentina gelukkig met enigszins geruststellend nieuws over Edoardo Bove. "Hij is in slaap gebracht in het ziekenhuis en wordt verzorgd op de afdeling intensieve zorg", klinkt het in een mededeling van de club.

"Bij aankomst in het ziekenhuis was hij in stabiele toestand. De eerste cardiologische en neurologische testen hebben geen acute schade aan het licht gebracht aan zijn zenuwstelsel, zijn ademhalingsstelsel en zijn hart. Over 24 uur wordt hij opnieuw geëvalueerd."

Ook Fiorentina-voorzitter Rocco Commisso stuurde een steunbetuiging de wereld in. "Sterkte, Edoardo. We zijn bij jou. Je bent een sterke kerel, met karakter", aldus de Amerikaanse eigenaar van de club. "Onze gedachten zijn op dit moment bij zijn familie."