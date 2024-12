Spaanse pers ziet een "vervloekte" Mbappé bij Real: "Hij is Area 51 binnengegaan en raakt er niet uit"

do 5 december 2024 07:24

Met een nieuwe penaltymisser en enkele gemiste kansen had Kylian Mbappé boter op het hoofd tijdens de nederlaag van Real Madrid in Bilbao. De vertrouwenscrisis van de Franse steraanvaller nadert zo zijn dieptepunt. En dat is ook de Spaanse pers niet ontgaan. "Het is een cirkel waar geen eind aan komt."

Afgelopen weekend leefde Real Madrid nog op hoop: terwijl de Koninklijke de maat nam van Getafe, leed eeuwige rivaal Barcelona nog eens een zeldzame nederlaag. Maar enkele dagen later blijft er van het optimisme niet veel meer over.

Real moest woensdag tegen Athletic Bilbao, het nummer vier in de stand, opnieuw een klap incasseren. Maar onrustwekkender nog dan de 2-1-nederlaag was de prestatie van Kylian Mbappé. De Franse topaanwinst zag opnieuw een doelpunt afgekeurd en miste net als tegen Liverpool in de Champions League een strafschop.

Opnieuw een ferme deuk in zijn broze vertrouwen.

De Spaanse pers had zo opnieuw heel wat om over te schrijven. Sport zag hoe Mbappé in Bilbao "een spook was dat rond de penaltystip waart". Maar de krant keek ook over de schouder van de Fransman en zag vooral "een probleem van het systeem" bij Real.

Buitenaardse interventie

Elders waren de kritieken aan het adres van Mbappé, die op menig voorpagina stond, nog scherper. Volgens het toonaangevende Marca liet de spits opnieuw "een grijze versie van zichzelf zien". "Hij was actief, ja, maar hij was ontoereikend. Hij blijft falen tegenover tegenstanders en is zeer inefficiënt voor het doel." "Naast de penalty miste hij een duidelijke kans na een pass van Bellingham, waarbij hij zwak in de handen van de keeper schoot. Hij is verre van de beste versie van zichzelf, die ook pech heeft met al vijf afgekeurde doelpunten dit seizoen." De zwaarste woorden vielen te lezen bij AS. "Het begin van het Mbappé-tijdperk bij Real Madrid is een cirkel waar geen einde aan lijkt te komen", opent het blad. "Buitenspeldoelpunten, uitgespeelde kansen die gemist worden en het feit dat een van zijn wapens, penalty's, nu ook nog in zijn zakken ontploft."

De tweede stap in de driedelige vloek van de Fransman was het missen van kansen die hij vroeger met zijn ogen dicht scoorde. Sportkrant AS