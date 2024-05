Arsenal verbijt de teleurstelling na verloren titelrace: "We hebben de club veranderd"

De reactie van Kai Havertz na zijn winnende goal sprak boekdelen.

De Duitser sleepte Arsenal over de streep tegen een stug Everton. Maar de thuisploeg - met Leandro Trossard in de basis - wilde de titel en alleen de titel in Engeland.

Dus was de teleurstelling enorm in Londen. Fans schudden hun hoofden, ook de spelers moesten de tranen bedwingen. Na een paar minuten sprak Martin Odegaard de toeschouwers toch toe.

"We zijn allemaal teleurgesteld", zei de kapitein. "We waren zo dicht bij onze grote droom. Ik ben trots op iedereen en op onze evolutie. We hebben de club veranderd. Iedereen gelooft in ons nu."