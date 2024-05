Dominant Manchester City viert 4e titel op rij in Premier League, Doku deelt in vreugde met assist

zo 19 mei 2024 18:59

Manchester City einde 3 - 1 West Ham United 2' - Doelpunt - Phil Foden (1 - 0) 18' - Doelpunt - Phil Foden (2 - 0) 42' - Doelpunt - Mohammed Kudus (2 - 1) 59' - Doelpunt - Rodri (3 - 1) 71' - Verv. Emerson Palmieri door Edson Álvarez 71' - Verv. Manuel Akanji door Nathan Aké 76' - Geel - Edson Álvarez 81' - Verv. Michail Antonio door George Earthy 86' - Verv. Lucas Paquetá door Danny Ings 90' - Verv. Phil Foden door Mateo Kovacic Premier League - speeldag 38 - 19/05/24 - 17:03 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 2' Phil Foden 2' Phil Foden 1 - 0 18' Phil Foden 18' Phil Foden 2 - 0 42' Mohammed Kudus 2 - 1 Mohammed Kudus 42' 59' Rodri 59' Rodri 3 - 1

Kevin De Bruyne en Jeremy Doku gaan een lange feestnacht tegemoet. De Rode Duivels van Manchester City hebben hun steentje bijgedragen in een vlotte zege tegen West Ham United. Phil Foden was de ster van dienst met knappe goals, waarvan een op aangeven van Doku. Ook de omhaal van Kudus mocht gezien worden, maar hield City niet van een vierde titel op rij in Engeland.



Bij winst kon het niet fout lopen voor Manchester City. Dus zakten de supporters met kriebels in hun buik af naar het stadion voor de titelmatch tegen West Ham United.

Al snel werd het zenuwachtige gevoel omgezet in pure euforie na een heerlijke knal van Phil Foden. Het Engelse supertalent vuurde in minuut 2 een raket af richting winkelhaak en bevrijdde Pep Guardiola en co. toen al.

De Spaanse keuzeheer toonde zijn vertrouwen in onze Rode Duivels en gaf Kevin De Bruyne en Jeremy Doku een basisstek in eigen huis.

Die laatste bedankte voor het vertrouwen. Doku schuimde zijn flank af, keek op en zag Foden in een bos van West Ham-verdedigers lopen. De Belg hield zijn blik scherp en pikte zijn ploeggenoot uit.

2-0: boeken toe?

"Ik stel de titelvreugde nog even uit", dacht Kudus vlak voor rust.

Na een hoekschop pakte hij uit met een heerlijke omhaal van dichtbij. Verstomming alom bij de thuisploeg na de wereldgoal. Maar twijfel? Neen, die was deze middag niet te voelen in Manchester.

De derde goal voor de thuisploeg kwam er op het uur. Rodri mikte de bal voorbij Aréola en bevestigde dat niet Arsenal, maar wel City de Premier League op zak zou steken.