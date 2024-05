KV Oostende bijna rond met overnemer: "Nog enkele issues oplossen"

De overname van KV Oostende zit in de laatste rechte lijn. Bewindvoerder Werner van Oosterwyck heeft woensdag op de website van de kustploeg bevestigd dat er een akkoord is met een investeringsfonds, maar er moeten nog wel enkele zaken uitgeklaard worden.

Uiterlijk donderdag 16 mei moet Oostende zijn licentiedossier indienen bij de Belgische voetbalbond. Om daar groen licht te krijgen, moet de overname afgerond zijn.

"We weten dat de tijd dringt en doen er alles aan om met alle partijen tot een akkoord te komen. Op dit moment verlopen alle gesprekken gunstig, maar ik wil niet te veel op de zaken vooruitlopen. We moeten nog enkele issues oplossen", legt Van Oosterwyck uit.

De bewindvoerder van KVO zegt "om juridische redenen" niet in detail te kunnen treden in het "complexe dossier". "Ik kan wel zeggen dat er een akkoord is om in zee te gaan met het investeringsfonds Apex Capital Global LLC, vertegenwoordigd door Mark Campbell. Hij heeft enkele kapitaalkrachtige en serieuze investeerders achter zich staan. Dat werd allemaal gecheckt door diverse advocaten en blijkt betrouwbaar", verduidelijkt hij.

"De twee partijen die tot vrij recent ook nog uitermate geïnteresseerd waren in de aandelen, hebben wij niet meer gehoord dus we houden met hen ook geen rekening meer. Ik begrijp dat iedereen stilaan wat ongeduldig wordt maar ik hoop om begin volgende week met uitgebreider nieuws te kunnen komen."

Oostende kreeg dit seizoen vanwege financiële problemen een puntenaftrek opgelegd, maar kon zich niettemin redden in de Challenger Pro League.