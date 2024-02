Motorcrosser Liam Everts mist eerste WK-afspraak in Argentinië door duimbreuk

Liam Everts ziet zijn voorbereiding op het nieuwe motorcrossseizoen flink verstoord. Onze 19-jarige landgenoot brak woensdag bij een val op training in Duitsland zijn duim. Die liet hij gisteren opereren in Herentals. Hij zal minstens 4 weken out zijn en mist de WK-opener in Argentinië op 10 maart.

Everts eindigde vorig jaar vierde in het WK MX2. Ook dit jaar doet hij mee in die klasse. De KTM-rijder hoopt erbij te zijn in Spanje in Xanadu-Arroyomolinos op 24 maart.



"Dit is een grote ontgoocheling na een bijna perfecte voorbereiding", gaf de telg van het geslacht Everts mee. Hij won onder meer een manche van het Italiaanse kampioenschap in Mantua.