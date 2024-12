Alpine laat Esteban Ocon nu al gaan, Jack Doohan mag in Abu Dhabi debuteren

Esteban Ocon heeft in Qatar zijn laatste race voor Alpine gereden. De Franse renstal heeft per direct afscheid genomen van de Fransman, reserverijder Jack Doohan zal in Abu Dhabi al achter het stuur kruipen om zich voor te bereiden op 2025.

Na de GP van Qatar deden al geruchten de ronde en Alpine heeft nu bevestigd dat Esteban Ocon zijn laatste race voor de Franse renstal heeft gereden.

Ocon slaat de GP van Abu Dhabi over, zodat hij twee dagen na de slotmanche op de testdag achter het stuur kan kruipen bij zijn nieuwe werkgever Haas.

Jack Doohan, momenteel reserverijder en in 2025 de vervanger van Ocon bij Alpine, zal in de GP van Abu Dhabi in actie komen.



Doohan zal op het Yas Marina Circuit, waar de 24e en laatste race van het seizoen gepland staat, een duo vormen met de Fransman Pierre Gasly. Die blijft ook volgend seizoen aan boord bij BWT Alpine.

Ocon won voor Alpine een Grote Prijs, in 2021 in Hongarije. "Het team wil Esteban bedanken voor zijn tijd bij het team en hij zal deel blijven uitmaken van de geschiedenis van het team dankzij de eerste overwinning voor Alpine in de Formule 1 te hebben behaald", klinkt het bij het team.