WK snooker: rivalen Ronnie O'Sullivan en Ali Carter blijven in elkaars beurt na nerveuze eerste sessie

Grote namen sneuvelen snel

Na titelverdediger Kyren Wilson is nu ook de finalist van vorig jaar, Jak Jones, uitgeschakeld. Ook hij moest het hoofd buigen tegen een Chinees, met name Zhao Xintong. Zhao won in het seizoen 2021-2022 zowel de German Masters als het UK Championship (in de finale tegen Luca Brecel), maar verdween daarna een tijdje van het toneel door een schorsing voor matchfixing.



Ook door de naam van Neil Robertson mogen we al een streep trekken. De Australische wereldkampioen van 2010 dacht tegen Chris Wakelin het zware werk achter de rug te hebben toen hij van een 2-7-achterstand terugkwam tot 7-7. Uiteindelijk trok Wakelin toch aan het langste eind, met 8-10.