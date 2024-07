Esteban Ocon zet Formule 1-carrière volgend seizoen voort bij Haas: "Ze hebben spannende plannen"

De 27-jarige Ocon wordt bij Haas de vervanger van de Deen Kevin Magnussen, die vorige week al aankondigde dat hij Haas zou verlaten.

Eerder in zijn carrière kwam Ocon uit voor Manor Racing (2016), Force India (2017-2018), Renault (2020) en Alpine (2021-heden).

"Ik vind het geweldig om aan dit nieuwe hoofdstuk in mijn F1-carrière te beginnen en vanaf het begin van volgend seizoen deel uit te maken van het MoneyGram Haas F1 Team", reageert Ocon.

"Ik kom terecht bij een zeer ambitieus team, waarvan de spirit en de werkethiek veel indruk op me hebben gemaakt. Ik wil teambazen Gene Haas en Ayao Komatsu bedanken voor hun vertrouwen en steun en voor onze eerlijke en vruchtbare gesprekken van de afgelopen maanden."

"Haas heeft spannende plannen en duidelijke doelen voor de toekomst en ik kijk er erg naar uit om met iedereen samen te werken en deel uit te maken van dit geweldige project."

Ocon behaalde in 2021 tijdens de Grote Prijs van Hongarije zijn enige zege in de Formule 1. Daarnaast behaalde hij ook podiumplekken in de GP van Sakhir (tweede in 2020) en Monaco (derde in 2023).

Dit seizoen behaalde de Fransman nog maar drie WK-punten, waardoor hij achttiende staat in de WK-tussenstand.