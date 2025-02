Denkey in Amerika (VIDEO) - Spits begint met een knal aan zijn MLS-avontuur: 3 goals in 3 matchen

"Deze jongen is vrij goed!" Het was een veelzeggende tweet aan het adres van Kevin Denkey , nadat hij gisteren de 1-1 had gescoord in de terugmatch van FC Cincinnati thuis in de CONCACAF Champions Cup tegen het Hondurese team Motagua. Dat was ook de eindstand.

En tussendoor had de voormalige lieveling van het Cercle-publiek zich ook al in de harten gevoetbald van de Cincinnati-fans. Zondag tekende hij namelijk voor de enige treffer in de openingswedstrijd van de MLS: 1-0 tegen het sterke New York Red Bulls. Hij was meteen Man van de Match.



Drie matchen, drie basisplaatsen, drie goals. Denkey staat garant voor doelpunten. Voor Cercle maakte hij er 66 in 152 wedstrijden.



Na 17 speeldagen in de JPL verkaste de 24-jarige half december naar de VS. Hij maakte in zijn laatste partij op Gent zijn 10e competitiegoal.



Met 16,5 miljoen was hij de duurste aankoop van de MLS, maar die som is sindsdien alweer achterhaald. De verwachtingen waren dan ook hoog.



"Maar daar ben ik klaar voor", reageerde Denkey in de lokale media. "Toen ik dit project zag, wist ik dat het iets voor mij was."



"We zijn zelfs nog geen 100 procent, omdat heel wat spelers nog niet op elkaar ingespeeld zijn. Maar we doen het al goed. Als we 100 procent zijn, zullen we een erg lastige klant zijn."