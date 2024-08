Promotie voor reserverijder: Jack Doohan wordt in 2025 ploegmaat van Pierre Gasly bij Alpine

Jack Doohan neemt volgend jaar het zitje over van Esteban Ocon bij Alpine. De 21-jarige Australische reserverijder krijgt in 2025 zijn eerste F1-kans naast Pierre Gasly.

Na het vertrek van Esteban Ocon naar Haas leken heel wat kandidaten aanspraak te maken op het vrijgekomen zitje bij Alpine. Mick Schumacher en Zhou Guanyu kunnen al F1-ervaring voorleggen, maar toch kiest de Franse renstal voor een nieuwkomer.

Reserverijder Jack Doohan, die in 2022 de overstap maakt van de Red Bull- naar de Alpine-academie, krijgt zijn eerste kans op het hoogste niveau. De 21-jarige Australiër werd vorig jaar 3e in de Formule 2 met 3 overwinningen.

Racen zit in het bloed van Doohan, want zijn vader Mick werd 5 keer op een rij wereldkampioen in de MotoGP. Jack Doohan heeft de voorbije jaren ook al 6 keer een vrije oefensessie voor zijn rekening mogen nemen bij Alpine.