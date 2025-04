Nys en Evenepoel tegen Pogacar in de Waalse Pijl? "Kans is veel groter dat ik niet win dan dat ik wel win"

kalender wo 23 april 2025 11:28

Is het weer één tegen allen vandaag? Tadej Pogacar is ook voor deze Waalse Pijl de topfavoriet, maar na de Amstel Gold Race verdient het kransje Belgische uitdagers nog wat extra aandacht. "Het wordt moeilijk om alleen weg te rijden", schat Remco Evenepoel in. "Het wordt een uitputtingsslag", weet Thibau Nys.

"Het eerste waar ik aan denk bij de Muur van Hoei? Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde", antwoordde Remco Evenepoel bij de start. Hij reed hier al één keer in 2022. "Ik heb toen de hele dag met Julian in de wind gereden. Dat was niet mijn koers om voor te gaan, maar vandaag is een ander verhaal, ja." "Het zal sowieso moeilijk zijn om alleen weg te rijden", vertelde hij over zijn plan. "Je voelt hier de wind uit alle richtingen en het zal ook nog regenen. Dat maakt het harder." "Ik moet gewoon proberen om de heel explosieve mannen zo veel mogelijk af te matten. Dan zien we wel wat er kan." "Waarschijnlijk ligt zo'n Muur me iets minder, daarom willen we ook stevig koersen. Maar we zijn niet de enige ploeg met dat plan. UAE zal dat ook proberen." Maar wat als het toch tot "een sprint" komt? "Na een lastige koers is zo'n 3 minuten-waarde anders. Dat heb je ook bij een spurt na een zware koers. Dat hebben we de jongste dagen nog gezien."

Nys: "Ik heb niets te verliezen"

Thibau Nys debuteert en wordt meteen tot de favorieten gerekend. "Neen, dat is niet logisch", lachte hij bij de start, waarbij hij naar de juiste woorden zocht en zich zeer voorzichtig uitdrukte. "Ik heb het gevoel dat het in mij zit om deze koers in de toekomst te winnen. Dit jaar komt misschien nog iets te vroeg, maar ik heb er gewoon zin in." "Ik zal het beste van mezelf geven en ik heb niets te verliezen. Het is geen schande als ik niet win. De kans is ook nog altijd veel groter dat ik niet win dan wel." "Het is vandaag ook niet alleen de Muur van Hoei. De Cauberg ligt me eveneens, maar daar ontplofte ik zondag volledig." "Er wordt gewoon zo hard gekoerst dat het voordien al zwaar zal zijn. Het wordt een uitputtingsslag. Dat ik dat weet, is al een goed begin." "Hoei zal veel pijn doen, maar daar ben ik op voorbereid. Maar nogmaals: het zal er eerder op het parcours al hard aan toegaan." "Dat ik dan mee moet? We hebben nog andere kaarten. Maar als je er dan wordt afgereden, belooft het niet veel goeds voor de finale."

Pogacar: "Het wordt een geweldige strijd op de slotklim"

En wat denkt de man waar het om draait? Voelt hij zich nog fris? "Ja, het is frisjes vanochtend", knipoogde Tadej Pogacar in Ciney. "Ja, mentaal en fysiek voel ik me nog fris. Natuurlijk wel." "Het weer is wel iets minder dan in de voorbije koersen, maar het wordt een geweldige strijd op de slotklim. De sterkste renner zal er winnen." Verwacht hij dan geen vroegere aanval? "Dat kan gebeuren met Remco, ja. Hij kan zoiets aan en kan het peloton afhouden als hij met een bonus de voet van de Muur van Hoei bereikt."

Wat denken enkele Belgische outsiders?