Dominante Jorre Verstraeten moet toch 4 minuten zwoegen in eerste ronde EK judo

Jorre Verstraeten begint sterk

Jorre Verstraeten, al goed voor 3 keer brons op het EK, is goed begonnen aan zijn jacht op een 4e medaille. Tegen de Sloveen David Starkel had onze landgenoot duidelijk de bovenhand en dat kon hij ook snel bekronen met een waza-ari. De overwinning helemaal over de streep trekken, bleek evenwel moeilijk. Met een houdgreep deed Verstraeten een verdienstelijke poging, maar de Sloveen ontsnapte. Zo moest Verstraeten nog een wanhoopspoging van de Sloveen pareren in de slotseconden om door te stoten naar de tweede ronde.