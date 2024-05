Rafael Nadal leeft met vertrouwen toe naar duel met Zizou Bergs: "Tevreden met mijn niveau"

Zizou Bergs mag het donderdag in Rome opnemen tegen niemand minder dan Rafael Nadal. De Spaanse gravelkoning kampt op zijn 37e vooral met zijn eigen lichaam, maar is niettemin optimistisch voor het duel met onze landgenoot.

Gezien de imposante carrière van Nadal allemaal een beetje onder de standaard die we van hem gewoon zien, maar de Spanjaard is allang blij dat hij voor het eerst sinds lang nog eens een 3e opeenvolgende toernooi kan spelen.

Na een pauze van 3 maanden speelde de Spanjaard in april in Barcelona, waar hij in de 2e ronde van het toernooi sneuvelde. Op het Masters 1.000-toernooi van Madrid stootte hij door tot de 1/8e finales.

"Er zijn natuurlijke hoogte- en laagtepunten en dat verandert van de ene dag op de andere. Ik heb moeilijke momenten gehad in Madrid en ook hier sinds mijn aankomst, maar mijn curve gaat algemeen omhoog", aldus Nadal.

"Ik ben tevreden met het niveau dat ik nu heb. Een maand geleden was het voor mij bijna onmogelijk om te kunnen denken aan spelen in Barcelona."

In Rome, tegen Zizou Bergs, is Nadal vastberaden het beste van zichzelf te geven. "Het loopt beter en beter, zowel op fysiek vlak als op tennisvlak. Alle wedstrijden zijn voor mij nu moeilijker en meer onvoorspelbaar dan ze in het verleden waren, vooral op gravel. Maar de vooruitzichten zijn goed als ik op de goede manier blijf werken en als mijn lichaam het me toelaat."