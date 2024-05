Belgisch profvoetbal hult zich deze week opnieuw in de regenboogkleuren, in strijd tegen discriminatie

Het Belgisch voetbal gaat vanaf donderdag getooid in regenboogkleuren. Dat meldt de Pro League vandaag. De actie kadert in een breder project tegen discriminatie.

De kapiteins zullen vanaf donderdag tijdens alle wedstrijden van mannen- en vrouwenvoetbal, inclusief de bekerfinale, een regenboogband dragen. Ook de cornervlaggen zijn tijdens de wedstrijden in regenboogmotief.

Om de campagne kracht bij te zetten, brengt de Pro League de handleiding "Proud to be onside" uit. "Daarin bieden we sportclubs tools aan om te werken aan een LGBTQIA+-vriendelijk klimaat", klinkt het.

"Proud to be onside", werd samen met partnerorganisatie Out For The Win opgemaakt en wordt niet alleen ter beschikking gesteld van voetbalclubs, maar van alle sportclubs die er gebruik van willen maken.

"Het document, dat je kunt raadplegen en downloaden via onze website, werd opgemaakt op basis van een bevraging bij zowel spelers, staff als management van clubs", laat de Pro League weten.

"De gids helpt clubs met concrete tips bij vaak voorkomende aandachtspunten en zet alle betrokkenen op weg met ingrepen waarmee elke club, op elk niveau, inclusiever kan worden."

Union Sint-Gillis, SK Beveren, Lommel SK en Cercle Brugge lopen als eerste pilootclubs al een traject en bracht al enkele tips en suggesties in de praktijk. Volgend seizoen volgen de andere profclubs.

Samen met Out For The Win en lokale partners zal elke club een actieplan op maat uitwerken. Deze week werd tijdens een infosessie deze collectieve strijd voor meer inclusie officieel afgetrapt.

De Football for All-campagne maakt onderdeel uit van het Come Together-actieplan, waarin de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, ACFF en Voetbal Vlaanderen hun krachten bundelen tegen elke vorm van discriminatie. Zo richtten ze samen een meldpunt op, waarop slachtoffers en getuigen van discriminerend gedrag terecht kunnen.