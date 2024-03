Is elektrisch rijden de toekomst van het motorcross? "Momenteel kan je er geen halfuur voluit mee gaan"

Onze motorcrossers moeten met een vergrootglas op zoek naar oefenterreinen. Kunnen elektrische (en stillere) motors soelaas bieden in de toekomst? Bondscoach Joel Roelants en 10-voudig wereldkampioen Stefan Everts twijfelen in de nieuwste aflevering van Sporza Daily.

"Mijn zoon Liam (actief in het WK MX2, red) traint hoofdzakelijk in het buitenland. Omdat hij verschillende ondergronden moet verkennen én omdat er hier nauwelijks nog crossterreinen te vinden zijn."

"Op het einde van mijn carrière, in de jaren nul, moest ik stilaan internationaal gaan om goede omlopen te vinden", vertelt Stefan Everts in onze podcast Sporza Daily.

Veel motorcrossterreinen blijven er niet meer over in Vlaanderen. Je kan ze op een hand tellen.

"Het is enorm triest", pikt bondscoach en Joel Roelants in. "Nederland is dichter bevolkt dan ons land. Toch tellen zij nog een 70-tal circuits. Weliswaar met beperkte openingsuren, maar je kan er altijd wel ergens trainen."



"Hier maken individuen er een sport van onze sport kapot te maken", stelt Roelants.



"Zo is dat", beaamt Everts. "In mijn thuisbasis Neeroeteren heeft een nieuwkomer ervoor gezorgd dat een terrein met veel historie dicht moest."