Humphries wint in Leeds, Van Gerwen verzekert zich van play-offs in Premier League darts

Wereldkampioen Luke Humphries (PDC-1) heeft donderdag in het Engelse Leeds de vijftiende nacht in de Premier League darts gewonnen. In de finale nam de 29-jarige Engelsman met het kleinste verschil, 6-5, de maat van de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3), die nu wel zeker is van een plaats in de play-offs.