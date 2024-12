Op het visitekaartje? Zhou Guanyu bezorgt Sauber eerste punten, maar is "vooral blij voor zichzelf"

De nul is eindelijk van het bord. Zhou Guanyu heeft Sauber zijn eerste punten van het seizoen bezorgd met een 8e plek in Qatar. 4 kostbare punten waarmee de Chinees vooral hoopt op een verlengd verblijf in de Formule 1. "Niemand herinnert zich je eerste race", zei hij.

Sauber is al het hele seizoen het kneusje van de klas. Dat het pas in de voorlaatste race van het seizoen zijn eerste punten kon rapen, is veelzeggend. De 8e plek in Qatar leverde Zhou Guanyu dan ook de titel van "Driver of the Day" op.

De Chinees profiteerde van een rist uitvallers en de tijdstraf voor Lando Norris om voor het eerst dit jaar in de top 10 te eindigen. Na een kleurloos seizoen was de ontlading groot bij de Sauber-rijder.

Het zal Zhou niet helpen, want Sauber kiest volgend jaar met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto voor een nieuwe line-up.

"Ik ben heel blij voor mezelf", zei hij dan ook. "Dit is een opluchting, ook voor het team. Ik ben blij dat ik kan tonen wat ik kan."

Een visitekaartje voor een toekomstige werkgever? "Niemand herinnert zich je eerste race, ze herinneren zich je laatste race", was Zhou hoopvol. De Chinees zou aan het onderhandelen zijn voor een rol als reserverijder bij Ferrari. Ook een plekje bij het gloednieuwe GM-Cadillac in 2026 behoort tot de opties.